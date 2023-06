Ciclismo | Morte Mader Bahrain e altri due team lasciano Giro Svizzera

La squadra del corridore scomparso, quella di Cancellara e la Wanty Gobert si ritirano. ROMA - "Dopo la tragica perdita di Gino Mader, il team Bahrain Victorious ha deciso di ritirarsi dal Giro di ...La squadra svizzera Tudor e la formazione belga Intermarché hanno annunciato il ritiro dal Giro della Svizzera per ladel corridore svizzero Gino Mäder. La Bahrain - Victorious, per la quale Mäder correva, aveva annunciato ieri sera che non avrebbe partecipato più alla competizione. Gli organizzatori hanno ...Wolfgang Rieke, 62 anni, l'autotrasportatore tedesco che ha investito e ucciso il 30 novembre dello scorso anno l'ex campione diDavide Rebellin, 51 anni, è stato arrestato su mandato di arresto europeo richiesto dal gip di Vicenza. Lo ha comunicato la Procura della Repubblica di Vicenza. Il camionista è in stato di ...

Ciclismo, morto Gino Mader: era caduto ieri al Giro di Svizzera Dire

La squadra del corridore scomparso, quella di Cancellara e la Wanty Gobert si ritirano.ROMA (ITALPRESS) - 'Dopo la tragica perdita di Gino Mader, ...Lo sport è stato segnato da un lutto avvenuto a seguito di un incidente ad alta quota: la morte dell'atleta ha sconvolto tutti.