Ciclismo | Giro di Svizzera | Evenepoel vince la 7 a tappa e dedica il successo a Mader

(Di sabato 17 giugno 2023) Weinfelden, 17 giu. -(Adnkronos) - Il belga Remcola settimadeldiil suoa Gino, il ciclista elvetico morto ieri dopo che ilno prima era caduto e finito in un burrone nel corso del finale della quinta frazione della corsa. Il campione del mondo si impone in solitaria e poco prima di tagliare il traguardo a Weinfelden alza il dito al cielo ricordando il collega scomparso. Wout Van Aert regola il gruppo inseguitore giunto a 44" daprecedendo Bryan Coquard. Prima dellaodierna alcuni team tra cui la Bahrain-Victorious, la squadra in cui militava, oltre alla Tudor e alla Intermarché-Circus-Wanty, hanno ...

...- Mittet (Jumbo - Visma Development Team) 2 - Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon) a 47' 3 - Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team U23) a 2'02' LE MAGLIE UFFICIALI Le Maglie di leader delNext ...La classifica e l'ordine di arrivo della settima e penultima frazione deldi Svizzera 2023 , la Tuban - Weinfelden di 183,5 chilometri. Una frazione corsa in un'atmosfera ovviamente particolare e straziante, è ancora grandissimo il dolore per la morte di Gino Mader che ...Attimi di paura per Filippo Zana , protagonista di una terribile caduta nella quarta tappa deldi Slovenia 2023. Il campione italiano era in testa alla corsa, lanciatissimo verso la vittoria, quando ha sbagliato completamente l'impostazione di una curva in discesa andando a finire nella ...

Weinfelden, 17 giu. -(Adnkronos) – Il belga Remco Evenepoel vince la settima tappa del Giro di Svizzera e dedica il suo successo a Gino Mader, il ciclista elvetico morto ieri dopo che il girono prima ...Appena un giorno dopo l'immane tragedia occorsa a Gino Mäder, nel ciclismo si è rischiato un nuovo dramma. Filippo Zana (Team Jayco AlUla) può considerarsi un vero e proprio miracolato per quanto acca ...