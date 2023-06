Ciclismo | Giro di Slovenia 2023 | Filippo Zana cade | chiude secondo ed è in testa alla generale

(Di sabato 17 giugno 2023) La quarta tappa deldiha vistogrande protagonista. Il campione italiano in carica ha infatti chiuso alposto la frazione regina, lunga 165,6 km da Lubiana a Kobarid. La vittoria è andata al compagno di squadra di, Jesus David Pena Jimenez, che ha preceduto di 17 secondi un gruppetto regolato proprio dadavanti a Diego Ulissi e Lorenzo Fortunato.però era lanciatissimo verso la vittoria in solitaria dopo la salita del Kolovrat, quando nella discesa è caduto rovinosamente catapultandosi giù dbicicletta a diversi metri dstrada. Tantissima paura ma apparentemente nessuna seria conseguenza per il corridore del Team Jayco-Alula, che è ...

Aldella Svizzera lasciano in 37 Ventiquattr'ore fa dopo la morte di Gino Mader, invece, aldi Svizzera ben 37 corridori hanno rinunciato a prendere il via della settima tappa: tre squadre ...La squadra del corridore scomparso, quella di Cancellara e la Wanty Gobert si ritirano. ROMA - "Dopo la tragica perdita di Gino Mader, il team Bahrain Victorious ha deciso di ritirarsi daldi Svizzera". Lo ha annunciato sui social la stessa squadra del corridore elvetico deceduto ieri dopo il grave incidente che si è verificato nel corso della quinta frazione, disputata il giorno ..."Dopo aver riflettuto e discusso con i corridori e lo staff, il team ha deciso di non continuare a partecipare aldella Svizzera di quest'anno - ha spiegato il team Tudor - In queste difficili ...

