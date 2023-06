Chiesa | la folle richiesta per il rinnovo | situazione tesissima

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 17 giugno 2023) La Juventus deve risolvere la grana; l’esterno azzurro sembra aver fatto unadecisamente alta per ildel contratto. Sono stati diversi i problemi avuti dalla Juventus in una stagione che è meglio dimenticare; in campo i bianconeri non hanno vinto nessun trofeo mentre, a livello extra calcistico, la squadra ha dovuto fare i conti con la penalizzazione. Tra le difficoltà avute da Allegri, soprattutto nella prima parte di stagione, non possiamo non menzionare il discorso relativo agli infortunati; due dei giocatori più importanti, ai nastri di partenza, non sono praticamente mai stati disponibili.(LaPresse)Facciamo riferimento ae Pogba con il secondo che ha avuto tre problemi fisici mentre l’esterno azzurro ha faticato a tornare il giocatore determinante pre ...