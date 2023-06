Chiara Ferragni criticata dagli haters | “L’anoressia si portava 10 anni fa”

(Di sabato 17 giugno 2023) Personaggi TV.è di nuovo sotto il mirino dei social. I post che pubblica sul suo profilo Instaram creano sempre grande scompiglio tra i fan che la acclamano e chi invece la discrimina. Il fisico della influencer è sotto attacco, nonostante nelle sue ultime foto, non fosse intimo ma con un top corto che lascia scoperta un pò di pancia. Laè stata “colpevolizzata” per le sue imperfezioni ricavando qualche ostilità. Leggi anche: Il volto di Canale 5 ha sposato il famoso calciatore: è arrivato il gran giorno Leggi anche: Fedez eai ferri corti? Ecco la verità Gli hater controè ha ricevuto nuovi attacchi da ...

Numerose le congratulazioni da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo, dai cuoricini inviati daa quelli della top model Elsa Hosk, passando ovviamente per la regina di ...La parabola social di, al di là dei numeri sempre sorprendenti dei suoi business, sembra aver superato il suo picco massimo ed essere entrata nella fase discendente. Una discesa forse impercettibile per un ...... guarda l'album di nozze di Cristiana Ciacci PRE LUNA DI MIELE Fotogallery -Nasti e Mattia Zaccagni, compleanno a Bellaria NOVELLO IN CROAZIA,A MINORCA... Fotogallery - Vip in ...

Chiara Ferragni troppo magra La foto scatena gli haters: «L'anoressia si portava 10 anni fa». Lei: «Grave mal ilmessaggero.it

Numerose le congratulazioni da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo, dai cuoricini inviati da Chiara Ferragni a quelli della top model Elsa Hosk, passando ovviamente per la regina di ..."Eccola quà la mia Mati, che ho da quando aveva due mesi, ora ha 12 anni e mezzo. Ha un occhio un po' ciechino, è mezza sorda, ha sconfitto un tumore al cervello due anni fa. Lei è la nostra piccola f ...