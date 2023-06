Chi sarà il nono eliminato dell’Isola dei Famosi 2023? I sondaggi

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 17 giugno 2023) Parliamo di. Il primo televoto della finale di lunedì 19 giugnodeivede a rischio eliminazione Luca Vetrone e Cristina Scuccia, due dei sei finalisti dell’edizione di quest’anno. Il concorrente meno votato dovrà dire addio al sogno di vincere il reality show di Canale 5 e aggiudicarsi il montepremi finale messo in palio per il vincitore. Isola dei19 giugno: i risultati deisul televoto della puntata di lunedì 19 giugnodeivedono a rischio eliminazione Cristina Scuccia. La cantante di The Voice of Italy è al momento molto distante in termini percentuali dal fitness trainer romagnolo, secondo quanto ...