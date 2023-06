Il video della giornalista del Tg5 che si commuove al coro 'non salta, comunista è' cantato dai. Il presidenteGardini:... Pil, Confcommercio; in 2° trimestre rallenta a +0,2%. ...Gasparri è un fiume in piena. Nel suo sfogo il senatore azzurro non fa nomi ma il ... perché sono innumerevoli gli episodi che danno spunto per motivate critiche nei confronti disi erge a ...... perché sono innumerevoli gli episodi che danno spunto per motivate critiche nei confronti di... Lo dichiara il senatore di Forza ItaliaGasparri .

Chi è Maurizio Vanadia, il marito di Marina Berlusconi. FOTO Sky Tg24

URBINO Si è dimesso dal consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi Maurizio Mazzoli, imprenditore ottantenne di Gallo Petriano, nominato dalla Provincia nel giugno 2018, ...Lo scrittore: "Per me la fotografia è come la letteratura e tutte le altre cose che ho fatto, un modo per sentirmi appartenente e appartenuto a una realtà".