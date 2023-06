Chi arbitra la Finale di Nations League? Un solo precedente con gli spagnoli per il fischietto tedesco

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) Siamo oramai giunti all’ultimo atto della UEFA. Tra mercoledì 14 e giovedì 15 giugno si sono giocate le due semifinali in programma e delle quattro compagini rimaste in gioco per la Final Four che si sta disputando in Olanda, ne sono rimaste solamente due. Le Selezioni che sono riuscite a staccare il pass per domenica 18 giugno a partire dalle ore 20.45, si giocheranno l’opportunità di sollevare al cielo il tanto agognato trofeo: saràinfatti. Ad affrontarsi al De Kuip di Rotterdam, saranno la Croazia di Zlatko Dalic e la Spagna di Jose Luis De La Fuente. Un percorso trionfale quello delle due Nazionali, che adesso proveranno più che mai a prevalere l’una sull’altra. Partiamo dai croati, i primi a ottenere l’accesso per la. In semihanno superato i padroni di casa e ...