(Di sabato 17 giugno 2023) Ilè alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per la prossima stagione e starebbe pensando a Moisesdel Brighton Ilè alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per la prossima stagione e starebbe pensando a Moisesdel Brighton. Secondo quanto scritto da Fabrizio Romano infatti: «I Blues ha deciso di presentare una proposta ufficiale per Moisésla prossima settimana. Si svolgeranno colloqui diretti con il Brighton».

Il Barça aspetta solo il sì definitivo, con l'Arsenal decisa almeno a farsi: Gündogan però ... ora va trovata quella col, con cui il croato ha un contratto in scadenza nel 2024. Per la ...L'Inter infatti ha mosso passi indecisamente importanti per Yann Bisseck , difensore ... Nell'incontro a Londra con ilil ds Ausilio ha chiesto il prestito dell'ex Napoli Koulibaly , non ...Ma al momento il mercato in uscita dell'Inter è bloccato: non ci sono passi intra ile Dumfries, e anche per Brozovic e Correa , dati spesso in partenza, non ci sono novità. Inter - ...

Chelsea, avanti per Caicedo: le ultime Calcio News 24

Il calciomercato è entrato nel vivo di tutte le possibili operazioni per migliorare le squadre. La Juventus ha già un obiettivo Dopo la deludente stagione appena terminata, la Juventus, che con il pat ...Terminata la missione a Londra per il ds dell'Inter Piero Ausilio: il Chelsea ha rifiutato le prime offerte per Lukaku e Koulibaly ...