Leggi su tpi

(Di sabato 17 giugno 2023) Una storia senza tempo di grandezzana Camminando sulle rive della laguna di, è impossibile non rimanere affascinati dalle meraviglie architettoniche della città. Tra queste, ildisi erge come testimone dell’eleganzana e della sua ricca storia. Fondato nel 1638, ildiè riconosciuto come una delle più antiche case da gioco del mondo. Il ruolo iniziale delera di fornire un luogo di gioco controllato durante la stagione del carnevale. Nel tempo, si è evoluto in un’istituzione aperta tutto l’anno, offrendo un ambiente elegante per nobili e comuni cittadini. La sua longevità è una testimonianza dell’eterno amore diper la cultura, il tempo libero e le arti. La prowess ...