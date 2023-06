Casal Palocco | la banalità del nulla

(Di sabato 17 giugno 2023) Al Buddha si attribuisce il presente aforisma: «Se apriamo le mani, possiamo ricevere ogni cosa. Se siamo vuoti, possiamo contenere l’universo», ma non sono d’accordo. Se siamo vuoti non possiamo contenere alcunché di buono, solo un disorientante nichilismo che è ciò che incarnano quei quattro youtuber che, per cimentarsi in una sfida (challenge, in gergo) idiota, inutile e pericolosa, hanno schiantato e ucciso un bambino di cinque anni a Roma, mettendo in serio pericolo di vita madre e sorellina e, soprattutto, distruggendo una famiglia. Il tutto senza un perché. Drammaticamente senza un motivo plausibile che almeno possa fornirci un elemento cui aggrapparci. La mente umana cerca sempre una logica, nel bene o persino nel male, una spiegazione a qualsiasi gesto. Tant’è che esiste una branca del diritto e della psicologia, la criminologia, che studia gli autori di crimini ferali, ...

Antonella Clerici ha commentato aspramente la morte di Manuel Proietti , bambino di 5 anni vittima di omicidio stradale a, Roma , per mano di un Suv Lamborghini guidato da uno youtuber dei TheBorderline , lo scorso 14 giugno 2023. Sul caso, numerosi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono ...L'incidente stradale che è avvenuto nella zona divicino Roma dove, un suv ad altissima velocità in cui c'erano cinque ragazzi tra cui uno risultato poi positivo ai cannabinoidi, si è schiantato contro una piccola auto in cui viaggiava ...Matteo Di Pietro , 20 anni, è lo youtuber indagato per omicidio stradale dopo la morte del piccolo Manuel Proietti nell' incidente diche ha coinvolto l'auto su cui il giovane viaggiava insieme ai TheBorderline , un Suv Lamborghini preso a noleggio, e la Smart con a bordo il bambino, la mamma e la sorellina. Dal giorno ...

L'inchiesta. Incidente mortale di Casal Palocco, cosa rischiano gli youtuber Avvenire

La morte del piccolo Matteo per una sfida social, la drammatica assenza di una qualsiasi spiegazione per il dolore e una generazione che si è smarrita tra noia e il senso di vuoto - MORTE DI MATTEO, S ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...