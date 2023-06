(Di sabato 17 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I carabinieri della Compagnia di Saronno hanno arrestato due, di 30 e 24 anni, sorpresi nella flagranza del reato di furto aggravato. Si erano impossessati, all’interno di una rivendita di prodotti tecnici professionali diPertusella, di seiper videosorveglianza e quattro kit antintrusione, per un valore di circa 1.200 euro, occultandoli all’interno ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

I due si erano impossessati, all'interno di una rivendita di prodotti tecnici professionali diPertusella, di 6 telecamere per videosorveglianza e 4 kit antintrusione per un valore di circa 1.I due 25enni arrestati ieri dai Carabinieri di Cislago probabilmente non hanno raccontato la verità sul furto al Tecnomat diPertusella dal quale volevano uscire con 1200 euro di merce rubata ...

Caronno: rubano telecamere e antifurti, arrestati due cileni Il Notiziario

E' successo mercoledì a Caronno Pertusella. Nei guai per furto aggravato due cittadini cileni bloccati dalla vigilanza del negozio che ha chiamato i carabinieri ...La refurtiva di un valore di circa 1200 euro è stata recuperata. I due sono in attesa del giudizio direttissimo ...