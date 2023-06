Carnesecchi allontana le voci di calciomercato | “Penso solo all’Europeo Under 21”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 giugno 2023) In un’intervista rilasciata a Sportweek, Marcoha parlato del suo futuro. Il portiere è di proprietà dell’Atalanta, ma nell’ultima stagione si è messo in mostra con la Cremonese e non è da escludere che possa lasciare Bergamo: “Sono felice di essere un giocatore dell’Atalanta, il mio futuro è in mano a loro. L’interesse della Juventus? Mi rende molto orgoglioso, ma al momento il mio obiettivo è l’Europeo U21 con l’Italia perciò non voglio distrazioni. Al mio agente ho detto di non chiamarmi né scrivermi finché non ci sarà nulla di concreto“. SportFace.