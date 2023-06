Capuano | «Onana via dall’Inter con offerta irrinunciabile Si può sostituire!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 17 giugno 2023)in un suo intervento su Sportitalia ha parlato del mercato in uscita dell’Inter, facendo riferimento soprattutto alla questione portiere con Andréha parlato così della possibile cessione del portiere camerunese: «Da quandoè diventato il titolare dell’Inter, la squadra ha messo di avere un problema portiere e non perché Handanovic sia scarso, anzi è un grandissimo portiere. Però ogni partita c’era la questione Handanovic, i tifosi mugugnavano e questo trasferiva un po’ di insicurezza all’Inter. Però, tra mille giocatori che la società può decidere di vendere perché arriva un’, con tutto il dispiacere per quello che ha fatto, io credo che il portiere sia il meno complicato da ...