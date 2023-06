Capo Verde vs Burkina Faso – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 giugno 2023) Con l’obiettivo di confermare la qualificazione alla Coppa d’Africa 2024,accoglie ilall’Estadio Nacional de Cabodomenica 18 giugno Nel frattempo, gli Azzurri in trasferta cercano di confermarsi vincitori del girone, avendo già prenotato il loro posto alla manifestazione continentale del prossimo anno. Il calcio di inizio divsé previsto alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlsi è visto negare la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni in ...