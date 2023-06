Canottaggio | Coppa del Mondo Varese 2023 | altri otto equipaggi dell’Italia volano in Finale A!

(Di sabato 17 giugno 2023) Si chiude la sessione mattutina della seconda giornata di gare della seconda tappa dideldi, in corso ainA, mentre sei vanno inB, infine uno disputa laC e chiude al 14° posto assoluto.SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio pesi leggeri maschile Stefano Oppo (Carabinieri) e Gabriel Soares (Marina Militare) vincono la prima semiin 6.12.51 e passano inA col terzo crono assoluto. Nel doppio pesi leggeri femminile Silvia Crosio (SC Amici del Fiume) e Federica Cesarini (Fiamme Oro) sono terze nella ...

Otto barche azzurre parteciperanno alle finali delladel Mondo a Varese dopo la prima giornata di qualificazione: quattro di coppia, otto senior maschile (specialità olimpiche); due senza e quattro di coppia pesi leggeri maschile (non olimpiche); ...Bene Soares e Carucci Ha preso il via alla Schiranna di Varese la tappa didel Mondo diche vede impegnati circa 700 atleti tra i quali un folto gruppo della Nazionale Italiana e ...Il weekend delladel mondo diporta a Varese e ai varesini una novità attesa: Il bar del Lido di schiranna riaperto, anche se "a mezzo servizio", per turisti atleti e curiosi che raggiungono la ...

"Eventi possibili grazie a una dotazione tecnologica innovativa", dice il sindaco di Varese, Davide Galimberti ...