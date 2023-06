Canoa discesa | l’Italia fa 11 medaglie in Coppa del Mondo a Trento

(Di sabato 17 giugno 2023) Si chiude con cinqueperladeldiandata in scena a Mezzana () nell’ambito di un grande evento multidisciplinare che ha in ospitato sul fiume Noce anche l’Eurocup di Rafting, e i Campionati Italiani Under 23 dislalom e kayak cross, in programma domenica. In totale la spedizione azzurra chiude con undici, con le sei conquistate giovedì nellaclassica che si aggiungono ai successi odierni nelle finali della gara sprint (300 metri da percorrere nel minor tempo possibile). Il primo metallo arriva dal K1 femminile con Giulia Formenton (CC Oriago) che conquista una splendida medaglia d’oro con il miglior tempo di 1.06.75, precedendo la francese Lise ...

In Trentino scatta la Coppa del Mondo di Canoa discesa | Sport24h.it Sport24h

