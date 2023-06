Canoa | Coppa del Mondo Lubiana 2023 | De Gennaro sesto | Beda ottavo nel K1

Leggi su sportface

(Di sabato 17 giugno 2023) L’Italia manca il podio nella terza giornata dideldislalom a, in Slovenia, dove erano in programma semifinali e finali del kayak. Dopo aver dominato le qualificazioni, Giovanni Deha chiuso alposto nel K1 tra le rapide di Tacen, dovendo scontare purtroppo quattro penalità per i due tocchi di palina alle porte 13 e 21, che portano il crono a 91.60, non abbastanza per agguantare almeno il terzo posto, distante due secondi. Marcelloera l’altro azzurro al via: nessun errore per lui, ma il tempo di 92.28 non gli consente di far meglio dell’ottava posizione conclusiva. SportFace.