Camper In Viaggio su Rai 1 dal 19 giugno | conduttori e tappa della prima settimana del road show

(Di sabato 17 giugno 2023) Lunedì 19, alle 12:00, tornaIn: ecco idi questa edizione e la. La nuova avventura diIninizia lunedì 19, su Rai 1, alle 12:00. Il programma itinerante, in onda dal lunedì al venerdì, è nato dall'esperienzascorsa stagione e dalla voglia di portare realmente inil pubblico. E così quest'anno saranno Tinto e Roberta Morise, nellaedizione fermi in studio, a viaggiare per l'Italia in compagnia di veriisti, a bordo dei loro. Ilci terrà compagnia fino all'8 ...

... 17 giugno 2023 - Saranno Assisi e le sue bellezze ad aprire l'edizione 2023 di "In", trasmissione di punta del palinsesto estivo di Rai Uno, in onda dal 19 giugno all'8 settembre, dal ...In onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 12.00 a partire dal 19 Giugno all'8 Settembre, "In" è un programma itinerante nato dall'esperienza della scorsa stagione e dalla voglia di portare realmente inil pubblico. E così quest'anno saranno Tinto e Roberta Morise, ...E' il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a fare il punto della prima fase del" Giovanisì in tour " nelle scuole toscane deldel progetto regionale per l'autonomia dei ...

Ecco il mini-camper Fiat, il mezzo dell'estate: viaggi dove vuoi! Esquire Italia

Lunedì 19 giugno, alle 12:00, torna Camper In Viaggio: ecco i conduttori di questa edizione e la tappa della prima settimana.È per questo che la piattaforma di camper sharing Yescapa ha proposto alcuni degli itinerari più belli da percorrere. Emozionanti percorsi in Europa, per un viaggio a ritmo slow, immersi in una natura ...