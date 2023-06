Calvino | Fruttero e Lucentini | Citati Geni all’ombra della pineta di Roccamare

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 17 giugno 2023) Una generazione dorata ha preso il fresco in, a, e tra cene, pedalate e gite in gozzo nel giro di alcuni decenni sono stati scritti romanzi e film, racconti e articoli che hanno segnato per sempre la letteratura italiana. E’ qui che Italoha trovato la concentrazione per lavorare dall’inizio degli anni Settanta fino a quel mezzogiorno del 6 settembre 1985 in cui si sentì male mentre lavorava alle “Lezioni americane” – sarebbe morto pochi giorni dopo a Siena – chiudendo la fase più assolata di una stagione preziosa per tutti. Ed è qui che Francoe Carlohanno lavorato in quella loro maniera specialissima e simbiotica a molti libri, tra cui “Enigma in luogo di mare”, un giallo che, seppur di minor successo rispetto a “La donnadomenica”, ...