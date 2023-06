(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomani mattina, Domenica 18 giugno 2023, alle ore 11:30, si terràdeldi(BN), sito in Via Roma. La rinnovata Casa Comunale viene inaugurata dopo la conclusione dei lavori di efficientamento energetico realizzati con il finanziamento POR Campania 2014-2020, misura 4.1, dell’importo di € 640.434,00, consistenti nella sostituzione degli infissi, nella ristrutturazione interna degli ambienti e nella realizzazione di un cappotto esterno, di un nuovo e moderno impianto di climatizzazione, di un impianto fotovoltaico, di un nuovo sistema di regazione termico ed elettrico, nel rifacimento degli impianti tecnologici. Domani all’evento inaugurativo, dopo la benedizione del Parroco di, Don Salvatore Cicatiello, e i saluti del Sindaco Armando Rocco, ci sarà ...

... Battito d'Ali, l'iniziativa Regaloe la scuola materna di Rebbio, che animeranno i pomeriggi ... Docenti Mauroe Akila Porage . A Carugo , invece, è tempo di " Corricarugo ". Domenica 18 ...Cinque ebbero invece un allestimento 'aperto', destinati ad una funzione esclusivamente da ... Dopo un breve servizio presso la contessadi Bergolo, fu portata a Villa Savoia, per le ...... suil territorio nazionale. Quota dalla quale la stragrande maggioranza dei Comuni ... Arpaise, Baselice, Buonalbergo,, Campolattaro, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, ...

Calvi, tutto pronto per l'inaugurazione del Municipio anteprima24.it

La Fiorentina è a caccia di colpi di spessore per alzare ulteriormente l’asticella in vista della prossima stagione. L’obiettivo dei viola è di inserire almeno un elemento di esperienza e di caratura ...Il piano Juve, Tuttosport: 'Un taglio di 140 milioni per ripartire subito. E un big in partenza' I conti hanno la priorità su tutto. Quantomeno per la Juventus dopo l'anno travagliato di processi e se ...