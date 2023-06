Calciomercato Torino | inserimento all’ultimo per Bellanova

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 giugno 2023), i granata si infilanominuto nella trattativa tra Inter e Cagliari perInter e Cagliari si sono accordate per un incontro fissato la prossima settimana per discutere della permanenza in nerazzurro di Raoul. All’orizzonte però spunta il, che vuole provare ad inserirsi per l’esterno. I nerazzurri rimangono però in vantaggio: nonostante abbiano fatto presente di non poter esercitare il diritto di riscatto con la clausola a 7 milioni, il ds dei sardi ha dichiarato che non ci saranno problemi. La decisione spetta però al terzino, che la prenderà dopo gli impegni con l’Under 21.