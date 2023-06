Calciomercato Sampdoria | Djuricic ha detto sì al Panathinaikos

(Di sabato 17 giugno 2023), Filipin uscita: il fantasista ha firmato un biennale a 1.5 milioni a stagioni alFilipha accettato l’offerta del: biennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione. La firma è prevista per la prossima settimana, ma prima il fantasista serbo dovrà ottenere lo svincolo dalla. Il classe ’92, infatti, avrà l’opportunità di liberarsi a parametro zero dopo la retrocessione in Serie B, secondo una clausola prevista dal contratto stipulato circa un anno fa. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

Commenta per primo In Serie B prende forma la nuovadi Radrizzani. Per la panchina, dopo avere valutato il profilo di Filippo Inzaghi (ma anche di Baroni e Pirlo) , la nuova proprietà ha sondato Fabio Grosso , che dopo la promozione si è ...... il Lecce incassa 1,5 milioni di plusvalenza grazie al controriscatto di Colombo da parte del Milan, mentre per Falcone è stato esercitato il diritto aspettando la decisione della. Anche in ...Il puzzle delle panchine in cadetteria va sempre più completandosi: solo ieri laha di fatto chiuso l'accordo con Fabio Grosso, fresco di addio al Frosinone nonostante la promozione in ...

In Serie B prende forma la nuova Sampdoria di Radrizzani. Per la panchina, dopo avere valutato il profilo di Filippo Inzaghi (ma anche di Baroni e Pirlo), la nuova proprietà ha sondato Fabio Grosso, c ...Tanti i calciatori presenti all’evento, così come il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic, amico fraterno di Sinisa Mihajlovic. L’arrivo in Rolls Royce La sposa è arrivata in chiesa su una ...