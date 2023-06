Calciomercato Napoli | primo grande rinforzo dalla Liga | 30 milioni | i dettagli sul contratto

(Di sabato 17 giugno 2023), la società è subito attiva per rinforzare la squadra:, lo ha chiesto Rudi Garcia. Ilcomincia a muoversi sul mercato dopo aver annunciato il nuovo allenatore: è l’ex Roma Rudi Garcia, che dopo aver allenato in Arabia si rimette in sella in Serie A. La società è Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Su di lui ci sono anche Arsenal, Chelsea, Real e Bayern, e! , che stanno forse aspettando il momento migliore per piazzare l'offerta che farà capitolare patron Percassi.Commenta per primo Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Aurelio De Laurentiis e l'agente di Osimhen . Il presidente delribadirà la volontà di non voler cedere l'attaccante nigeriano. Intanto, secondo il Corriere dello Sport, Real Madrid, Psg e Manchester United stanno preparando offerte da 150 milioni di euro.Commenta per primo Il giornalista de L'Equipe Valentin Pauluzzi è intervenuto a Canale 21 per commentare la svolta a sorpresa sulla panchina del: ' Garcia era nella lista, ma De Laurentiis ha spiazzato tutti. Le ultime esperienze tra Marsiglia e Lione non sono state troppo positive, ma chi lo ha sostituito alla fine non ha fatto meglio, ...

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: ADL chiama Hojlund, Koopmeiners e Scalvini ilmattino.it

Calciomercato Napoli, la società è subito attiva per rinforzare la squadra: primo grande rinforzo dalla Liga, lo ha chiesto Rudi Garcia. Il Napoli comincia a muoversi sul mercato dopo aver annunciato ...Si è svolto venerdi 16 giugno in una Piazza Duomo piena di persone l’ottava edizone del Festival “Le voci di Napoli”, Musica, Moda ,Spettacolo e Solidarietà, ideato ...