Calciomercato Milan – Rilancio per Thuram | ecco l’alternativa

Romelu Lukaku (LaPresse) -.itIn conclusione Biasin ha bocciato Cuadrado, che qualche ... Dall'Inter al: 'Potrebbe starci in una rosa come quella dei rossoneri'.Si apre così l'articolo dipubblicato nell'edizione odierna de La Repubblica. ... ma anche D'Andrea della Primavera del Sassuolo e Nasti del. La suggestione proposta è invece quella ...3 Maldini e Massara, prima del licenziamento a sorpresa ad opera di Cardinale, avevano già chiudo diverse operazioni come quelle per Loftus - Cheek, Kamada e Arnautovic. Nelle ultime ore diverse fonti ...

Milan, sembrava una trattativa relativamente semplice quella per il forte attaccante francese. Ed invece gli ostacoli si stanno moltiplicando. Il Milan e Marcus Thuram sono sempre più lontani.Focus sul calciomercato Inter: "In questo momento la dirigenza sta facendo delle riflessioni. Dalla Champions 100 milioni" ...