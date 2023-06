Porto, tra le altre, è convinto di aver messo le mani sul 9 del futuro , uno che nel 2023 ha già a referto 16 gol e 5 assist , e conta di accordarsi col club brasiliano per una cifra intorno ai ...I problemi fisici e i dubbi tattici hanno però allontanato'... nel sondaggio odierno di.it, è stata espressa la ... è stata espressa la migliore soluzione per il futuro dell'...Secondo il quotidiano Fanatik , i biancocelesti sono pronti a offrire 20 milioni di euro per il centrocampista portoghese del Besiktas (classe 1999Benfica e Tottenham) sotto contratto fino a ...

Calciomercato – L’ex Milan Dest è finito nel mirino del Besiktas Pianeta Milan