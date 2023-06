Calciomercato Juve | UFFICIALE Kulusevski al Tottenham

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 giugno 2023)passa a titolo definitivo al: ai bianconeri vanno 30 milioni per il riscatto Dejanè ufficialmente un giocatore del. Gli Spurs ne hanno comunicato l’acquisto dalladopo il prestito della scorsa stagione. «Siamo lieti di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Dejandallantus. Dopo essere entrato a far parte del Club dalla Serie A nel gennaio 2022, con un prestito iniziale di 18 mesi, il nazionale svedese ha firmato un contratto che durerà fino al 2028. Attaccante entusiasmante e versatile, Dejan ha avuto un impatto eccezionale alla sua prima partenza per il Club, segnando e registrando un assist in una memorabile vittoria per 3-2 sul ...