Calciomercato Juve | 12 8 milioni di utili per Kulusevski

(Di sabato 17 giugno 2023), i bianconeri comunicano tutte le cifre della cessione di Dejanal Tottenham Dopo il comunicato del Tottenham arriva anche quello della: i bianconeri hanno comunicato tutte le cifre del passaggio diagli Spurs. Di seguito il comunicato del club bianconero. «Torino, 17 giugno 2023 –ntus Football Club S.p.A. comunica che la Società Tottenham Hotspur F.C. ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejanper un corrispettivo pari a € 30, pagabile in 6 esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,8». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Genoa: Fabio Miretti è l'obiettivo per rinforzare il centrocampo di Alberto Gilardino per la prossima stagione Il Genoa ha messo nel mirino Fabio Miretti. Il centrocampista della,

Ufficiale il trasferimento di Dejan Kulusevski dalla Juventus al Tottenham a titolo definitivo. A una cifra inferiore rispetto ai 35 milioni previsti per riscattarlo a fine prestito.La Juventus, in attesa di capire se il direttore sportivo Cristiano Giuntoli riuscirà a liberarsi dal Napoli nelle prossime settimane, sta già progettando il Calciomercato per la prossima stagione. Se ...