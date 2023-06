Calciomercato Inter | si chiude per Dzeko al Fenerbahce

COLPO IN PROSPETTIVA - L'verserá la clausola rescissoria di circa 7 milioni di euro nelle casse dell'Aarhus, i nerazzurri avranno così un giocatore che può crescere, e bene, alle spalle di ...Con lui in campo, la pericolosità dell'aumenta sensibilmente e, nella prossima stagione, i nerazzurri non possono non ripartire da un giocatore con queste caratteristiche. Stagione da otto e ..., dalla Francia trapelano importanti aggiornamenti sul futuro di Koulibaly. Blitz a sorpresa per il difensore del ChelseaIl blitz londinese di Piero Ausilio è servito per tastare il ...

> Accademia Inter, Mestrino Rubano, Città di Caorle-La Salute e Villa Cortese sono le quattro teste di serie, al Südtirol il premio speciale Wd Lifestyle Green. I gironi finali della prima fase hanno ...L'Inter ha raggiunto l'accordo col giocatore e col Sassuolo ma Zhang chiede una cessione prima delle firme. E la cessione di Robin, che ha richieste in patria, è imperativa ...