Calciomercato Inter | Adani | «Frattesi può giocare con Barella»

(Di sabato 17 giugno 2023), le parole di Lelesul possibile arrivo di: «Puòsia al posto diche con lui»venuto nel corso di Calcio Totale su Rai2, Leleha parlato deldell’e in particolare di, conteso tra le big di Serie A, nerazzurri inclusi. Di seguito le sue parole. «Nell’potrebbe sostituirecon lui, sono assolutamente compatibili. È reduce dalla stagione più importante della sua carriera e contro la Spagna è stato il migliore in campo. In mezzo al campo può fare tutto, ha dei tempi di inserimento innati e ha la capacità di segnare. Ha dimostrato di avere ...

... ' Amo l'ma , come ho già detto in precedenza, bisogna vedere cosa accadrà . Ma sono molto felice di giocare per queste squadra'. FOTOGALLERY %s Foto rimanentiKulusevski è tutto ...Come nessuno credeva che l'potesse arrivare in finale '. IL MILAN DI ANCELOTTI CONTRO IL CITY - 'Noi eravamo una squadra preparata per vincere. Vincevamo ovunque, eravamo una grande squadra. ...Amo l', ma come ho detto prima, bisogna vedere cosa accadrà'. Una dichiarazione d'amore per questi colori bella e buona. L'però non ne ha di incedibili e, qualora dovesse arrivare l'...

Calciomercato Inter: bloccato il sostituto di Onana | Mercato Calciomercato.com

Edin Dzeko potrebbe avere ancora Joaquin Correa come compagno d'attacco. Non all'Inter però, al Fenerbahce. Secondo quanto riferito da Fanatik, dopo il bosniaco a zero, i turchi ci starebbero provando ...Dal ritiro della Nazionale il calciatore dell’Inter rompe il silenzio e mette in allarme i tifosi ... Marotta (LaPresse) – Calciomercato.it Questo però non cambia di molto i piani della società ...