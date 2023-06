Calciomercato | Barça Lione | un club di A e squadre saudite su Umtiti

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 17 giugno 2023) Ilcatalano ha fretta di vendere e di liberarsi dell'ingaggio del francese BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona ha bisogno di cedere e vuole chiudere in fretta l'affare riguardante Samuel. Il difensore, reduce da un'ottima stagione al Lecce, può garantire soldi in entrata per il cartellin