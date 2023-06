Calcio | Scolari torna in panchina | allenerà l' Atletico Mineiro

Nonostanteavesse di fatto messo fine alla sua carriera da allenatore dopo aver guidato l'Athletico Paranaense (per fare solo il dirigente), il 74enne è tornato sui suoi passi e si è ...aveva quindi messo fine alla sua carriera di allenatore durata quattro decenni. Felipao, come è soprannominato in Brasile, ha portato la nazionale verde - oro alla conquista del quinto titolo ...da ct ha conquistato col Brasile il Mondiale del 2002, ha vinto due volte il campionato brasiliano e due volte la Libertadores, la Champions League sudamericana. - foto Image - . ari/red 17 - ...

Calcio: Felipe Scolari torna ad allenare dopo un breve ritiro Agenzia ANSA

Rio de Janeiro, 17 giu. - (Adnkronos) – L’ex ct di Brasile e Portogallo, Felipe Scolari, che aveva annunciato il ritiro lo scorso novembre, ci ripensa e accetta la panchina dell’Atletico Mineiro, con ...L'allenatore brasiliano Luiz Felipe Scolari, campione del mondo con il Brasile nel 2002, tornerà a guidare una squadra dopo il suo breve ritiro. L'ex ct siederà sulla panchina dell'Atlético Mineiro pe ...