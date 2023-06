Calcio | Salernitana Pirola ' Contento del riscatto | club crede in me'

(Di sabato 17 giugno 2023) "Gli ultimi mesi sono andati alla grande, voglio confermarmi e alzare l'asticella", dice il difensore dell'Under 21 FIRENZE - "Sono moltodi questa scelta perché secondo me per il mio ...

Lo ha detto il difensore, Lorenzo Pirola, in conferenza stampa dal ritiro di Tirrenia dell'Under 21, in merito al suo futuro con la. - foto LivePhotoSport - . xb8/ari/red 17 - Giu - 23 14:...... alla Continassa nelle ultime settimane hanno dovuto gestire diverse richieste di prestito e non solo: se il Genoa lo prenderebbe temporaneamente per affidargli una maglia da titolare, la...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ...questione che riguarda la mancata concessione dello stadio di Francavilla Fontana al Brindisi, ...

Roma su Nzola: occhio alla Salernitana | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Lo ha detto il difensore, Lorenzo Pirola, in conferenza stampa dal ritiro di Tirrenia dell'Under 21, in merito al suo futuro con la Salernitana. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). xb8/ari/red 17-Giu ...I campani pronti anche all’acquisto a titolo definitivo per 15 milioni più bonus: i bianconeri non vorrebbero cederlo, ma solo ad agosto verrà presa una decisione definitiva ...