Calcio | Salernitana Pirola Contento del riscatto | club crede in me

(Di sabato 17 giugno 2023) "Gli ultimi mesi sono andati alla grande, voglio confermarmi e alzare l'asticella", dice il difensore dell'Under 21 FIRENZE - "Sono moltodi questa scelta perché secondo me per il mio percorso di crescita è quella migliore. Sono felice perché so che c'è una società chein me e che dop

Lo ha detto il difensore, Lorenzo Pirola, in conferenza stampa dal ritiro di Tirrenia dell'Under 21, in merito al suo futuro con la. - foto LivePhotoSport - . xb8/ari/red 17 - Giu - 23 14:...... alla Continassa nelle ultime settimane hanno dovuto gestire diverse richieste di prestito e non solo: se il Genoa lo prenderebbe temporaneamente per affidargli una maglia da titolare, la...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ...questione che riguarda la mancata concessione dello stadio di Francavilla Fontana al Brindisi, ...

Roma su Nzola: occhio alla Salernitana | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

'Gli ultimi mesi sono andati alla grande, voglio confermarmi e alzare l'asticella', dice il difensore dell'Under 21 FIRENZE (ITALPRESS) - 'Sono ...I campani pronti anche all’acquisto a titolo definitivo per 15 milioni più bonus: i bianconeri non vorrebbero cederlo, ma solo ad agosto verrà presa una decisione definitiva ...