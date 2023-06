Calcio | Psg Salta accordo con Nagelsmann | Thiago Motta candidato numero 1

, ipotesi Thiago Motta Secondo i media francesi, inoltre, per la panchina dei parigini torna in auge il nome di Thiago Mott a, attuale tecnico del . Un volto familiare per il, il club nel ...Julian Nagelsmann non sarà il prossimo allenatore del Paris Saint - Germain . A rivelarlo è L'Equipe , che spiega come le due parti, dopo settimane di trattative, abbiano deciso di non iniziare una ...De Laurentiis ha incassato i no di Luis Enrique, Italiano, Thiago Motta, Galtier è alle prese con il, ecco che spunta il francese Rudi As Roma 09/01/2016 - campionato diserie A / Roma - Milan / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Rudi Garcia Il Corriere della Sera, con Monica ...

TMW - Ora è stallo tra il PSG e Nagelsmann: così i parigini tornano alla carica per Luis Enrique TUTTO mercato WEB

“Non sarà Nagelsmann”. Questo il titolo in prima pagina mostrato dall‘Equipe. Il nuovo allenatore del PSG non sarà quindi Julian Nagelsmann visto non è stato raggiunto un accordo tra le parti. Restano ...Come riporta L'Equipe, il tecnico tedesco e il club parigino non avrebbero trovato nessun accordo dopo settimane di trattative ...