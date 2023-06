Calcio | Pisa | Aquilani è il nuovo allenatore

(Di sabato 17 giugno 2023), 17 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver valutati gli ultimi candidati, ilha sciolto le riserve sulla sua panchina: l'dei nerazzurri nel prossimo campionato di Serie B sarà Alberto. Per l'ex centrocampista, che ha guidato per tre stagioni la Fiorentina Primavera, si tratterà della prima esperienza tra i professionisti. La scelta definitiva è stata del direttore generale Giovanni Corrado, che dopo aver valutato diversi profili ha comunicato alla società di volersi affidare all'classe '84: raggiunto un accordo biennale. Ildunque riparte dae da Alekandar Kolarov, annunciato a inizio mese comedirettore sportivo nerazzurro.è uno degli allenatori più promettenti del ...

- Sarà Alberto Aquilani il prossimo allenatore delper la stagione 2023 - 24 in Serie B. Per la nomina manca solo l'ufficialità, che è in dirittura d'arrivo. Subentrerà a Luca D'Angelo , il cui rapporto con il club è terminato lo scorso 2 giugno ...... e adesso per l'ex centrocampista è arrivata l'ora di confrontarsi colche conta. Il classe 1984 approderà in Serie B a partire dalla prossima stagione: lo ha scelto ildopo la deludente ...Commenti Condividi Facebook Twitter tweet Michele Bufalino http://www.michelebufalino.com Giornalista pubblicista pisano, nel 2009 ha scritto il libro ufficiale del Centenario del, il ...

Pisa, Aquilani il favorito per la panchina. Ma salgono le quotazioni di Alvini TUTTO mercato WEB

Si tratta di quella del Pisa, avversaria del Cosenza nel prossimo campionato 2023-2024. Sarà il giovane Alberto Aquilani, che arriva dalla Primavera della Fiorentina.Sarà Alberto Aquilani ad allenare il Pisa nella stagione 2023/24. A riportarlo è 'Sky Sport', secondo cui Giovanni Corrado, amministratore delegato e general manager dei nerazzurri toscani, avrebbe ...