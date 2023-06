Calcio | Mancini | ' nuovo percorso già iniziato | eliminazione dal mondiale immeritata'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - "Domani si chiude un'era? Posso dire che ilè già, siamo arrivati alla fase finale di Nations League con un gruppo giovane. Poi ci sono diverse competizioni giovanili e abbiamo lasciato dei giocatori all'under per tentare la qualificazione alle Olimpiadi. La strada è già stata intrapresa". Così il ct della Nazionale, Roberto, alla vigilia della finale per il terzo posto di Nations League contro l'Olanda, in programma domani alle 15 a Enschede. "Purtroppo c'è stata la parentesi del, dove siamo uscitimente, ed è stato l'unico momento negativo, ma siamo arrivati alla fase finale della Nations per due anni consecutivi, anche se volevamo vincere", aggiunge il ct.