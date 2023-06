Calcio in tv oggi sabato 17 giugno | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 17 giugno 2023) Nonostante l’estate sia alle porte ilnon va mai in vacanza. Almeno quello internazionale, tra campionati di club e tornei riservati alle Nazionali. E così anche17, gli appassionati di pallone potranno gustarsi qualche bella partita sul divano di casa. Scopriamo quali. La più interessante è senza dubbio la sfida tra Belgio e Austria valida per le qualificazioni a Euro 2024. I Diavoli Rossi, guidati da Lukaku ma orfani dell’infortunato De Bruyne, affrontano la squadra di Alaba e Arnautovic in quello che si può già definire uno scontro diretto per il primo posto nel girone F: il Belgio, che ha espugnato il campo della Svezia con un netto 3-0, vincendo aggancerebbe i rivali in testa alla classifica infliggendo loro il primo stop dopo le vittorie su Azerbaigian ed Estonia. La partita, in ...