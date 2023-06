Calcio | Antetokounmpo riceve la maglia autografata di Ibrahimovic

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu. - (Adnkronos) - Dopo le belle parole spese dalla stella dei Milwaukee Bucks Giannisper Zlatandopo la notizia del suo ritiro, il campione svedese ha fatto recapitare unaal due volte Mvp della Nba, con una dedica in cui si legge "Sei il migliore!". La stella dei Bucks a sua volta ha condiviso una sua foto sorridente sui social scrivendo: "Quando sei in vacanza e il più grande di tutti i tempi ti manda la sua!"

Pochi mesi fa c'è stato una grande testimonianza di un campione Nba (ndr), che si ...a chi ha raggiunto le semifinali nonostante le difficoltà che oggettivamente attraversa il...... ha twittato la superstar dei Bucks, che a Sepolia, prima di iniziare con la pallacanestro, si dilettava proprio col, sulle orme di papà Charles. Non che ai Bucksguadagni poco (...E Allegri non èTacchinardi: 'Zero trofei e mai la stessa formazione. Juve flop, ora ...99/mese Juventus: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 27 maggio - ...

Ultimo'ora: Calcio: Antetokounmpo riceve la maglia autografata di ... La Svolta

Dopo le belle parole spese da Giannis Antetokounmpo per Zlatan Ibrahimovic dopo la notizia del suo ritiro, il campione svedese ha fatto recapitare una maglia autografata al due volte MVP della NBA, co ...Giannis Antetokounmpo oltre ad essere una stella del basket è anche un amante del calcio, in particolare dell'Arsenal e di Zlatan Ibrahimovic. In una vecchia conferenza prima di una sfida contro gli C ...