Calcio a 5 | Playoff Scudetto | la Feldi Eboli è campione d’Italia! Espugnato il campo dell’Olimpus Roma

(Di sabato 17 giugno 2023) Lodella Serie A dia 5 va per la prima volta in Campania. Lainfatti èd’Italia per la stagione 2022-2023 al termine di una finale tricolore dove si è complessivamente imposta per 2-0 sull’Olimpus. LA CRONACA DI GARA -2 Al Palasport di Cisterna di Latina la tensione è palpabile. Nel primo tempo le occasioni non mancano da entrambe le parti, ma la palla non ne vuole sapere di entrare. Così si va al riposo a reti bianche: sullo 0-0. Passa l’intervallo, le squadre si sciolgono e ne vieni fuori una ripresa incredibile. Le “Volpi” di Samperi entrano in azione nei primi dieci minuti: Guilhermao trova il modo di sbloccare la gara per lo 0-1, Venancio lo segue poco dopo per il raddoppio ospite. I padroni di casa subiscono il colpo, ma provano lo ...

Nei, sicuramente, ha saltato ogni ostacolo eliminando in fila Ancona, Pordenone e Cesena. ... il Manzoni, ha sempre amato il. Dal "Sciur Ceppi" che portò il Lecco in serie A per tre ...... Aquilani è infatti anche presidente della Spes Montesacro, la scuolaromana in cui tutto ... dopo la finale persa nel 2022 e la recente delusione per il mancato accesso nei. Che ha ...Nella rifinitura della vigilia del match valevole per la finale di ritorno deidi Serie C ... Queste le sue parole alla squadra: "Se volete avere tutto nele nella vitadovete prima dare ...

Calcio: la finale playoff di Lega Pro Foggia-Lecco in diretta tv Agenzia ANSA

Attraverso un post pubblicato sui profili social ufficiali del Calcio Foggia 1920, il Presidente Canonico ha voluto caricare i “Satanelli” prima della finale di ritorno dei playoff contro il Lecco. << ...Lo scudetto della Serie A di calcio a 5 va per la prima volta in Campania. La Feldi Eboli infatti è campione d'Italia per la stagione 2022-2023 al termine di una finale tricolore dove si è complessiva ...