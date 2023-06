(Di sabato 17 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLaconquista il trentanovesimo scudetto del futsal italiano maschile (il primo per una squadra campana) e iscrive il proprio nome nell’Albo d’Oro della Serie A New Energy dia 5. Al Palasport di Cisterna di Latina la squadra campana si è imposta 2-1 chiudendo in due gare la serie finale contro l’Olimpus Roma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Calcio a 5: la Feldi Eboli è campione d'Italia Agenzia ANSA

