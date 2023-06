Cagliari e Genoa si contendono Villar

(Di sabato 17 giugno 2023) Le due società neopromossestarebbero pensando a Gonzaloper rinforzare il centrocampo Le due società neopromossestarebbero pensando a Gonzaloper rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, lo spagnolo ex Roma interessa a entrambe le squadre. Al momento solo un sondaggio per capire eventuali costi e aperture da parte del Getafe.

Si parte da 4/5 milioni ,sono interessati . Per quanto riguarda invece Carles Perez , la Roma rifiuta la prima offerta del Celta Vigo di 5 milioni , troppo poco per il club ...Abbonamenti Serie A 2023 - 2024 squadra per squadra Atalanta BolognaEmpoli Fiorentina FrosinoneInter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Roma Salernitana Sassuolo Torino Udinese ...Dopo la seconda infelice esperienza al Getafe, lo spagnolo vorrebbe tornare in Serie A con, due delle tre neopromosse dalla B , che hanno messo gli occhi su di lui. La Roma deve ...

Mercato, Villar piace a Genoa e Cagliari: la Roma fissa il prezzo ForzaRoma.info

Si prosegue in casa Genoa nella spasmodica ricerca di giocatori per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Serie A. Al momento sono solo nomi, sia chiaro, le ...Un tifoso del Cagliari aveva predetto il gol al 94’ di Pavoletti che sarebbe valso la promozione in Serie A: il centravanti gli ha regalato la ...