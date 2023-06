Bundesliga 2022 23 | le pagelle ad ogni squadra

Leggi su 11contro11

(Di sabato 17 giugno 2023) La stagione/23 diè ufficialmente terminata con lo spareggio promozione/retrocessione tra Stoccarda e Amburgo, in cui gli Svevi si sono imposti nel doppio confronto ottenendo la salvezza nel massimo campionato: a conclusione di questa annata riportiamo ledi. Alcune compagini hanno migliorato il risultato della scorsa stagione, altre invece hanno deluso le aspettative sia nella corsa alla zona Europa che nella lotta per non retrocedere.della/23: le squadre in zona Champions League BAYERN MONACO 7,5 – Miglior attacco (92 gol), miglior difesa del torneo (38, alla pari con l’Union Berlino) e undicesimo Meisterschale consecutivo in bacheca. Eppure, la stagione dei bavaresi non è stata così ...