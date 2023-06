Brasile in maglia nera anti razzismo in amichevole a Barcellona

Su iniziativa del suo esterno Vinicius, più volte vittima di razzismo nel campionato spagnolo, ilha cambiato la tradizionalegialla con unanera per protestare contro la discriminazione razziale in occasione di un'amichevole vinta 4 - 1 contro la Guinea giocata a Barcellona ...La Federcalcio delprende una forte posizione contro il razzismo. Nello specifico, nell'amichevole odierna trae Guinea, i 'verdeoro' sono scesi in campo con un kit tutto nero, 'in lutto' contro il razzismo, e con la maglietta più importante di tutti, la numero 10, sarà indossata da Vinicius Jr., ...BARCELLONA (Spagna) - Per la prima volta nella propria storia la nazionale brasiliana scenderà in campo con lanera: "Contro il razzismo non c'è partita", scrive l'account ufficiale su Twitter. (Segue servizio completo) ...

Il Brasile in maglia nera per la prima volta: ecco perché Fantacalcio ®

Un altro caso di razzismo scuote la Spagna: allo stadio RCDE di Cornellà-El Prat, a Barcellona, prima dell'amichevole tra Brasile e Guinea ... la nazionale brasiliana era scesa in campo con la maglia ...Il Brasile liquida agevolmente la Guinea ... tutti gli occhi erano inevitabilmente puntati su Vinicius Jr., che per l’occasione ha esibito sulle spalle la maglia numero 10. Lo stadio gli ha riservato ...