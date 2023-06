Brasile | in campo con la Guinea contro il razzismo | a Vinicius Jr la maglia numero 10

(Di sabato 17 giugno 2023) La Federcalcio delprende una forte posizioneil. Nello specifico, nell’amichevole odierna tra, i “verdeoro” sono scesi incon un kit tutto nero, “in lutto”il, e con la maglietta più importante di tutti, la10, sarà indossata daJr., sfortunato protagonista di episodi dicon il suo Real Madrid. Camisa 10! Boa sorte, @vinijr! Representa a 10 como você bem sabe. Honre o manto do nosso eterno Rei @pele Com racismo não tem jogo! A sua luta é a nossa luta. E nesse dia histórico, em que a Seleçãoira usará uma camisa preta pela primeira vez, você vai usar a… pic.twitter.com/LD2T2pwY4j — CBF ...

BARCELLONA (Spagna) - Per la prima volta nella propria storia la nazionale brasiliana scenderà incon la maglia nera: "Contro il razzismo non c'è partita", scrive l'account ufficiale su Twitter.

La nazionale brasiliana si schiera al fianco di Vinicius contro il razzismo e per 45 minuti giocherà contro la Guinea con la divisa completamente nera