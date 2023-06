Bonus in busta paga Estate 2023 | quanto spetta e chi lo avrà

(Di sabato 17 giugno 2023) L’annosarà l’anno deie delle agevolazioni: è in arrivo il. Ecco a chi. Tra gli emendamenti al decreto Lavoro entrato in vigore il 5 maggio c’è anche quello che introduce un nuovoinper una determinata platea di lavoratori dipendenti. Stiamo parlando dei lavoratori impiegati del settore turistico, che lavoreranno per tutta l’. Ilè stato introdotto dal governo grazie allo stanziamento di un plafond di 54,7 milioni di risorse. Come anticipato dal ministro del Turismo era necessario introdurre unche stimolasse l’attrattività del settore ...

Questa, alla luce delpaga per lavoratori del turismo, se confermato, subirebbe un aumento del 15% netto. Per esempio, se nellapaga di agosto risultano 150 euro di retribuzione ...Quando ti va bene ti viene fatto un contratto di due poche ore a settimana e il resto 'fuori'.con quello di riferimento ( e quindi senza versamenti ENPALS per poter accedere ad eventuali...Quando ti va bene ti viene fatto un contratto di due poche ore a settimana e il resto 'fuori'.con quello di riferimento ( e quindi senza versamenti ENPALS per poter accedere ad eventuali...

Bonus in busta paga per i lavoratori del turismo: i requisiti Adnkronos

Busta paga luglio: se rientri tra questi lavoratori ti spetta questo aumento. Con la fiammata inflazionistica degli ultimi mesi molte famiglie e lavoratori non riescono ad arrivare alla fine del mese.Bonus estate 2023: ecco la misura per garantire un aumento di stipendio ai lavoratori del turismo e vediamo come calcolarne l’importo.