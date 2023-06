Bonolis e Bruganelli | spunta la verità sulla loro assenza ai funerali di Berlusconi | Da non credere

Leggi su howtodofor

(Di sabato 17 giugno 2023) Paoloe Sonianon hanno partecipato al funerale di Silvio, e questa scelta ha fatto infuriare molti. La morte di Silvioha provocato un terremoto in Mediaset che nessuno si aspettava. La programmazione è stata modificata per lasciare spazio a speciali sul fondatore dell’emittente e tanti hanno espresso ilcordoglio per l’ex cavaliere. Ai, tenutisi il 14 giugno scorso al Duomo di Milano, hanno partecipato più di duemila persone tra telespettatori e personaggi dello spettacolo. Tanti i volti noti, tra i quali Barbara D’Urso, Ilary Blasi, Federica Panicucci e Maria De Filippi. In prima fila ovviamente i i figli Marina, la primogenita, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Presenti anche numerosi politici, come ...