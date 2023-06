Bologna | Sartori annuncia | «C’è il rischio di perdere due big»

Il direttore sportivo del, Giovanni, ha rilasciato un'interista ad Etv , illustrando il suo progetto in rossoblu e paragonandolo a quello con l'Atalanta: ' Lavoriamo quotidianamente per portare il club più in ...duro: 'Pronti a perdere a zero Orsolini e Dominguez'Intervenuto a 'ETV Rete 7', il ds e dt delGiovannisi è concentrato anche sugli altri due big con una situazione ...ARNAUTOVIC - Intervistato da ètv Rete 7 , Giovanniha fatto il punto sul mercato del. Così il direttore sportivo rossoblu: ' Vedremo strada facendo se ci sarà ...

BOLOGNA, IL DS SARTORI: "PRONTI A PERDERE A ZERO ORSOLINI E DOMINQUEZ" - Sportmediaset Sport Mediaset

Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Etv parlando del futuro di Orsolini e Dominguez: "Noi aspettiamo offerte ma dopo potremo anche toglierli dal merc ...Il ds del Bologna, Giovanni Sartori, ha parlato del futuro di Orsolini e Dominguez: "Noi aspettiamo offerte, ma dopo potremo anche toglierli dal mercato ...