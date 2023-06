Bologna da luglio la prima grande città con il limite di 30 chilometri orari

...FC: Svelata la Campagna Abbonamenti, che scatterà mercoledì 21 giugno, con prelazione abbonati attiva fino al 23. - Riccardo Orsolini nel mirino dei turchi del Fenerbahce. Il...Oltretutto non si tratta di una collaborazione occasionale ma già il 29saremo insieme a ...selezionata per il Corso di alta specializzazione per voci Verdiane del Teatro Comunale di. ...Città 30 è realtà. Lo ha annunciato questa mattina, in conferenza stampa, il sindaco Matteo ... La Città 30 nascerà dal 1°, anche se la transizione durerà sei mesi, e quindi le eventuali ...

Bologna, dal primo luglio diventa la prima città a 30 chilometri: le sanzioni da gennaio Corriere della Sera

Dal primo luglio Bologna diventerà la prima grande città 30 kmh d’Italia. Lo ha confermato il sindaco del capoluogo emiliano e della città metropolitana, ...La mappa della ‘Slow city’ spiegata, del primo gennaio scatteranno anche le sanzioni. Un centinaio le vie dove rimarrà in vigore, per ora, il tetto dei 50 orari ...