Bisseck | Inter vicina all’accordo | sì del difensore Le cifre

(Di sabato 17 giugno 2023) Fabrizio Romano ha parlato di Yannickcentrale tedesco dell’Aarhus nel mirino dell’. ACCORDO – Queste le parole di Fabrizio Romano su Twitter. “L’per acquistare Yannicka titolo definitivo poiché ilcentrale tedesco ha accettato la proposta finale di contratto. L’dovrebbe pagare 7 milioni di euro di clausola rescissoria“. Fonte: Twitter Fabrizio Romano-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

Il club più attivo in queste ore sul fronte delle trattative é senza dubbio l', che ha ... Ieri summit con gli agenti del centrale tedesco, che può liberarsi dall'Aahrus per 7 milioni (..., Yannè la prima mossa di mercato . Chi è Yann: la nuova scommessa dell': il ruolo dinel team di Inzaghi ., Yannè la prima mossa di mercato. ...Rassegna quotidiani sportivi - calciomercato.it'La Gazzetta dello Sport' apre con l': 'Uno - due' nerazzurro, 'Si sblocca Frattesi, preso'. Focus della 'rosea' anche sul Milan, 'Fuori in ...

Inter, Bisseck in pugno: si pagherà la clausola all'Aarhus. Le news di calciomercato Sky Sport

L'Inter è partita in questo mercato puntellando la difesa di Simone Inzaghi, in attesa dei colpi negli altri reparti ...La società nerazzurra è vicina al primo colpo della stagione: si tratta di un giovane difensore in arrivo dal campionato danese.